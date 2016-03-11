5 лучших поз алко-йоги

Хотите секрет? АлкоХакер выяснил, что йогу придумали русские алкаши, а индийский бог Шива просто подсмотрел и научил этому искусству расслабления всех индусов. Читайте про 5 самых популярных поз.

1. Шавасана или Савасана (мертвая поза или поза трупа)

Ученик ее должен практиковать первой перед занятием, чтобы успокоиться, снять усталость и нормализовать кровообращение.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:

Ложитесь на коврик без подушки, снимите с себя все, что может помешать, — часы, очки, стесняющую одежду.

Тело расслаблено и вытянуто в одну линию без напряжения. Ступни ног могут быть развернуты в стороны. Рукам, ногам, лицу и любой другой группе мышц прикажите расслабиться, рот можно слегка приоткрыть, но дышать носом.

Находитесь в таком состоянии некоторое время. Скоро у вас появится желание уснуть, но вы прогоните его без всякого усилия.

В эти минуты для вас ничего не существует, любые заботы вас не касаются. Мозг продолжает работать, но вы прогоняете одну мысль за другой. После определенной практики мозг сам будет погружаться в ничегонедумание, но это станет возможным не скоро.

В эти минуты для вас ничего не существует, любые заботы вас не касаются. Мозг продолжает работать, но вы прогоняете одну мысль за другой. После определенной практики мозг сам будет погружаться в ничегонедумание, но это станет возможным не скоро. Спустя некоторое время руки и ноги станут теплеть и становиться тяжелее.

При определенном опыте вы сможете любую часть вашего тела сделать теплой.

Потепление отдельных органов говорит о том, что мышцы усиленно восстанавливаются. Дыхание становится спокойным, замедленным…2. Баласана (поза ребенка)

Эта асана аккуратно растягивает бедра и лодыжки. Успокаивает ум и помогает снять стресс и усталость. Снимает напряжение в спине и шее.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:

Встаньте на колени на пол. Соедините большие пальцы ног вместе и сядьте на пятки.

С выдохом наклонитесь вперед, между бедер, положите лоб на пол. Расширяя область крестца, расположите живот и бедра на внутренней стороне ног. Удлиняйте копчик к полу в то время как позвоночник вытягивается к основанию головы.

Вытяните руки вдоль туловища ладонями вверх и уроните передние части плеч к полу. Почувствуйте как расширяется область лопаток.

Баласана является позой для отдыха. Оставайтесь в ней от 30 секунд до нескольких минут.

3. Сета Бандха Сарвангасана (поза Построения моста)

Сету Бандха Сарвангасана укрепляет заднюю поверхность и раскрывает переднюю часть тела. Укрепляет тыльную часть шеи.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:

Ложитесь на спину и согните ноги в коленях, стопы на ширине таза. Плотно прижмите стопы и поясницу к полу, удлиняя нижнюю часть спины. На вдохе направляйте боковые части ребер от талии к подмышкам. Чувствуйте, как плечи «стекают» к полу.

Поднимите ягодицы и постепенно отрывайте спину от пола, уводя колени все дальше от плеч. При этом прижимайте стопы и задние поверхности плеч к полу. Наблюдайте за тем, как мышцы спины «стекают» от таза к плечам под силой тяжести.

Вытягивайте руки по направлению к пяткам. Если позволяет гибкость, переплетите пальцы за спиной и тяните руки от себя как можно сильнее. В обоих случаях отталкивайтесь руками от пола, поддерживая прогиб.

Войдя в позу, со вдохом расширяйте грудную клетку в двух направлениях – к потолку и подбородку.

На выдохе удлиняйте поясницу, сильно прижимая пятки к полу, сокращая мышцы задней поверхности бедра и направляя ягодицы к коленям. Задержитесь в этом положении на 10–15 циклов дыхания.

Чтобы выйти из асаны, освободите руки и опустите их вдоль тела. Затем медленно, позвонок за позвонком, опускайте спину на пол.

Ненадолго задержитесь в положении с согнутыми ногами.

4. Халасана (поза плуга)

Асана для развития позвоночника и спинных нервов.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:

Лечь на спину. Прямые руки через стороны назад и вытянуть за головой.

С выдохом без помощи рук! Подтянуть колени к груди и перекатом (не рывком!) перевести стопы за голову.

Расположить вес тела на лопатках, но ни в коем случае не на шее!

Зацепиться ладонями за стопы, оттянуть пятки дальше назад, а скругленную спину — в другую сторону.

Выпрямить и натянуть ноги.

Дышать ровно, расслабляя низ живота и «заворачивая» бедра внутрь.

Оставаться в позе 1 минуту, со временем увеличить продолжительность выполнения до 3 минут. 5. Ананда Баласана (поза довольного ребенка) Эта асана чрезвычайно полезна для тазобедренных суставов. Она производит массаж бедренной области и тонизирует мышцы бедер. Помогает избавиться от стресса и усталости. ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: Лягте на спину. С выдохом подтяните колени к животу.

С вдохом захватите руками внешние стороны стоп.

Разведите колени, мягко направляя их в стороны чуть шире корпуса. Тяните колени к подмышкам.

Держите лодыжки над коленями так, чтобы голени были перпендикулярны полу. Сгибайте пятки. Мягко давите ногами на руки (или ремень), а руками в пятки, создавая мягкое сопротивление.

Старайтесь бедра подтягивать к корпусу и вниз к полу, вытягивая позвоночник.

Удлиняйте шею, уводя макушку головы от задней поверхности шеи.

Выдерживайте позу от 30 секунд до 1 минуты. Затем с выдохом расслабьте ноги и расслабитесь.

Внимание!

Описание упражнений ориентировано на здорового человека, знакомого с техникой безопасности.

Начинать занятия йогой лучше при помощи инструктора. Неумелая самостоятельная практика может оказаться бесполезной и даже разрушительной для организма.

Ваш АлкоХакер