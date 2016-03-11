5 лучших поз алко-йоги

Хотите секрет? АлкоХакер выяснил, что йогу придумали русские алкаши, а индийский бог Шива просто подсмотрел и научил этому искусству расслабления всех индусов. Читайте про 5 самых популярных поз.
1. Шавасана или Савасана (мертвая поза или поза трупа)
Ученик ее должен практиковать первой перед занятием, чтобы успокоиться, снять усталость и нормализовать кровообращение.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
- Ложитесь на коврик без подушки, снимите с себя все, что может помешать, — часы, очки, стесняющую одежду.
- Тело расслаблено и вытянуто в одну линию без напряжения. Ступни ног могут быть развернуты в стороны. Рукам, ногам, лицу и любой другой группе мышц прикажите расслабиться, рот можно слегка приоткрыть, но дышать носом.
- Находитесь в таком состоянии некоторое время. Скоро у вас появится желание уснуть, но вы прогоните его без всякого усилия.
В эти минуты для вас ничего не существует, любые заботы вас не касаются. Мозг продолжает работать, но вы прогоняете одну мысль за другой. После определенной практики мозг сам будет погружаться в ничегонедумание, но это станет возможным не скоро.
- Спустя некоторое время руки и ноги станут теплеть и становиться тяжелее.
При определенном опыте вы сможете любую часть вашего тела сделать теплой.
Потепление отдельных органов говорит о том, что мышцы усиленно восстанавливаются. Дыхание становится спокойным, замедленным…2. Баласана (поза ребенка)
- Встаньте на колени на пол. Соедините большие пальцы ног вместе и сядьте на пятки.
- С выдохом наклонитесь вперед, между бедер, положите лоб на пол. Расширяя область крестца, расположите живот и бедра на внутренней стороне ног. Удлиняйте копчик к полу в то время как позвоночник вытягивается к основанию головы.
- Вытяните руки вдоль туловища ладонями вверх и уроните передние части плеч к полу. Почувствуйте как расширяется область лопаток.
- Баласана является позой для отдыха. Оставайтесь в ней от 30 секунд до нескольких минут.
3. Сета Бандха Сарвангасана (поза Построения моста)
Сету Бандха Сарвангасана укрепляет заднюю поверхность и раскрывает переднюю часть тела. Укрепляет тыльную часть шеи.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
- Ложитесь на спину и согните ноги в коленях, стопы на ширине таза. Плотно прижмите стопы и поясницу к полу, удлиняя нижнюю часть спины. На вдохе направляйте боковые части ребер от талии к подмышкам. Чувствуйте, как плечи «стекают» к полу.
- Поднимите ягодицы и постепенно отрывайте спину от пола, уводя колени все дальше от плеч. При этом прижимайте стопы и задние поверхности плеч к полу. Наблюдайте за тем, как мышцы спины «стекают» от таза к плечам под силой тяжести.
- Вытягивайте руки по направлению к пяткам. Если позволяет гибкость, переплетите пальцы за спиной и тяните руки от себя как можно сильнее. В обоих случаях отталкивайтесь руками от пола, поддерживая прогиб.
- Войдя в позу, со вдохом расширяйте грудную клетку в двух направлениях – к потолку и подбородку.
- На выдохе удлиняйте поясницу, сильно прижимая пятки к полу, сокращая мышцы задней поверхности бедра и направляя ягодицы к коленям. Задержитесь в этом положении на 10–15 циклов дыхания.
- Чтобы выйти из асаны, освободите руки и опустите их вдоль тела. Затем медленно, позвонок за позвонком, опускайте спину на пол.
Ненадолго задержитесь в положении с согнутыми ногами.
4. Халасана (поза плуга)
Асана для развития позвоночника и спинных нервов.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:
- Лечь на спину. Прямые руки через стороны назад и вытянуть за головой.
- С выдохом без помощи рук! Подтянуть колени к груди и перекатом (не рывком!) перевести стопы за голову.
- Расположить вес тела на лопатках, но ни в коем случае не на шее!
- Зацепиться ладонями за стопы, оттянуть пятки дальше назад, а скругленную спину — в другую сторону.
- Выпрямить и натянуть ноги.
- Дышать ровно, расслабляя низ живота и «заворачивая» бедра внутрь.
- Оставаться в позе 1 минуту, со временем увеличить продолжительность выполнения до 3 минут.
5. Ананда Баласана (поза довольного ребенка)
- Лягте на спину. С выдохом подтяните колени к животу.
- С вдохом захватите руками внешние стороны стоп.
- Разведите колени, мягко направляя их в стороны чуть шире корпуса. Тяните колени к подмышкам.
- Держите лодыжки над коленями так, чтобы голени были перпендикулярны полу. Сгибайте пятки. Мягко давите ногами на руки (или ремень), а руками в пятки, создавая мягкое сопротивление.
- Старайтесь бедра подтягивать к корпусу и вниз к полу, вытягивая позвоночник.
- Удлиняйте шею, уводя макушку головы от задней поверхности шеи.
- Выдерживайте позу от 30 секунд до 1 минуты. Затем с выдохом расслабьте ноги и расслабитесь.
Внимание!
Описание упражнений ориентировано на здорового человека, знакомого с техникой безопасности.
Начинать занятия йогой лучше при помощи инструктора. Неумелая самостоятельная практика может оказаться бесполезной и даже разрушительной для организма.
Ваш АлкоХакер